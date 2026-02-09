 Aller au contenu principal
ST-Micro : 8% vers 27E, 'gap' d'évasion au-dessus de 25E
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 14:18

ST-Micro bondit de 8% vers 27E dans le sillage du "SOXX" qui s'est envolé de plus de 5,3% vendredi : le titre matérialise un 'gap' d'évasion au-dessus de 25E et pulvérise dans un même élan la résistance des 25,7E du 29 janvier puis celle des 26,65E du 21 octobre dernier.
Prochain objectif : le "pic" des 28,4E du 21 juillet 2025.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
26,985 EUR MIL +8,50%
