ST-Micro : -8% vers 23,35E, gain annuel ramené à zéro
23/10/2025 à 12:16

ST-Micro dévisse de -8% vers 23,35E, son gain annuel est ramené à zéro, le titre perd -6% sur 12 mois... mais surtout le titre enfonce le support des 23,8E du 26 septembre au 13 octobre, puis le support oblique moyen terme des 23,5E, issu du plancher des 16,7E du 9 avril puis 20,8E du 7 août dernier.
ST-Micro pourrait tester incessamment le plancher des 22E de la mi-septembre...

