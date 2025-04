ST-Micro : -6,5%, retombe sur 16,14E, prochain support à 38E information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 09:19









(CercleFinance.com) - ST-Micro décroche de -6,5%, retombe sur 16,14E: le prochain support se dessine à 15,5E (plancher annuel testé le 7 avril) et le suivant ne serait autre que le 'plus bas' de la décennie, inscrit à 13,94E le 18 mars 2020.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 16,760 EUR MIL -2,90%