ST-Micro : +4% vers 24,1E, soulève la résistance des 24,05E
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 11:59

ST-Micro grimpe de +4% vers 24,1E et soulève la résistance des 24,05E : le titre peut désormais tenter d'aller combler le 'gap' des 26,8E, resté béant depuis le gros trou d'air du 26 juillet dernier.

