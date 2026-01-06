 Aller au contenu principal
ST-Micro : 3,4% vers 24,6E, déjà 8,7% en 2026
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 10:47

Entrainé par la flambée du secteur des semi-conducteurs aux Etats Unis, ST-Micro réalise une entame d'année 2026 tonitruante et avec 3,6% vers 24,6E ce mardi, le titre affiche déjà 8,8% en 2026 (et 10% en 5 séances), ce qui lui assure une 1ère place imprenable au sein du CAC40 et du SBF-120.
Le franchissement de la MM200 vers 22,6E a validé le signal du rallye haussier en direction du "gap" des 25,455E du 22 octobre dernier (niveau qui coïncide avec une grosse résistance baissière long terme).

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
24,365 EUR MIL +2,63%
