St James's Place sélectionne de nouveaux gérants croissance et marchés émergents

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire de fortune britannique St James’s Place (SJP) a indiqué, ce 17 mai, des changements dans sa gamme de fonds. Pour son fonds croissance internationale, la firme a donné un mandat de gestion à Axiom Investors, WCM Investment Management et Artisan Partners, qui gèreront le véhicule aux côtés des gestionnaires existants Edgepoint et Sands Capital. SJP troque la structure de fonds de fonds du produit pour une structure d'investissement direct.

Pour son fonds actions émergentes, SJP passe d'une stratégie gérée par un seul gérant à une stratégie multi-gérants dans le but de se diversifier davantage et de réduire les risques spécifiques aux gérants. Lazard Asset Management, Arga Investment Management et Somerset Capital Management rejoignent donc la gestion de la stratégie aux côtés de Wasatch Advisors.