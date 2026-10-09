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SSP, propriétaire d'Upper Crust, prévoit une baisse de son résultat d'exploitation annuel en raison du ralentissement du secteur du voyage aux États-Unis
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 09:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Apporte des précisions sur le secteur du voyage, les actions, les détails et le contexte)

Le groupe SSP SSPG.L , propriétaire de la chaîne Upper Crust, a annoncé vendredi qu'il prévoyait un résultat d'exploitation annuel légèrement inférieur à ses prévisions précédentes, la faiblesse des voyages estivaux en Amérique du Nord ayant contrebalancé la croissance enregistrée au Royaume-Uni.

L'action de la société a chuté de 5 % en début de séance.

Le conflit au Moyen-Orient et son impact sur le transport aérien et la capacité des compagnies aériennes ont pesé sur la société, qui exploite des points de restauration dans les aéroports et les gares.

Alors que la demande de voyages aux États-Unis est restée soutenue chez les touristes les plus aisés , les clients soucieux de leur budget ont revu leurs projets de vacances à la baisse, les compagnies aériennes ayant augmenté le prix des billets pour atténuer l’impact de la hausse des coûts du carburant.

American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O et Southwest Airlines LUV.N ont également réduit leurs vols afin de compenser la hausse des prix du carburant.

La compagnie a déclaré s’attendre à un bénéfice d’exploitation annuel d’environ 230 millions de livres sterling (304,34 millions de dollars), soit un peu en deçà des prévisions des analystes compilées par la société (239 millions de livres sterling), le nombre de passagers sur le plus grand marché mondial du voyage étant resté modéré pendant la haute saison estivale.

Les analystes de RBC ont indiqué que la hausse des prix du kérosène pourrait peser sur la demande de voyages à court terme dans la région.

La demande résiliente au Royaume-Uni et en Irlande a constitué un facteur positif, les ventes à périmètre constant du quatrième trimestre ayant progressé de 9 %, contre une croissance de 2 % en Amérique du Nord.

"Malgré l’impact significatif du conflit au Moyen-Orient sur le volume de passagers dans les régions APAC et EEME, la solidité et la diversification de notre portefeuille nous placent en bonne position pour atteindre un bénéfice par action du groupe pour l’année conforme aux attentes actuelles du marché", a déclaré le directeur général Patrick Coveney.

Le nombre de passagers sur les marchés du Golfe a également rebondi d’un trimestre à l’autre et s’établit désormais à 90 % des niveaux de l’année précédente, a indiqué SSP.

Toutefois, le trafic dans les régions voisines de la Méditerranée orientale, de l’Asie-Pacifique et de l’Inde reste modéré.

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SOUTHWEST AIRLIN
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