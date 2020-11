SSGA propulse Lori Heinel à la direction globale des investissements

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine State Street Global Advisors (SSGA) a promu Lori Heinel au poste de responsable globale des investissements. Elle occupait depuis 2016 les fonctions de responsable adjointe des investissements de la société, qu'elle a rejointe en 2014 en tant que responsable de la stratégie de portefeuille. Elle sera rattachée à Cyrus Taraporevala, président et directeur général de SSGA, et supervisera une équipe de plus de 600 professionnels à travers le monde. Lori Heinel remplace Rick Lacaille qui a été promu à un rôle nouvelle créé de conseiller senior de l'ensemble des entités du groupe State Street sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Rick Lacaille sera rattaché à Ronald O' Hanley, président et directeur général of State Street Corporation. Lori Heinel et Rick Lacaille prendront leurs nouvelles fonctions d'ici le 31 mars 2021.