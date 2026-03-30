SS Innovations progresse grâce à l'homologation d'un robot chirurgical dans quatre pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de robotique chirurgicale SS Innovations SSII.O augmentent de 1,4 % à 4,98 $

** La société déclare que les autorités de régulation de Colombie, d'Oman, du Sri Lanka et du Kenya ont approuvé son système SSi Mantra, autorisant ainsi les ventes sur quatre nouveaux marchés

** SSi Mantra est un système de chirurgie robotique qui aide les médecins à effectuer des opérations à travers de petites coupures en utilisant des instruments contrôlés par des robots, ce qui peut améliorer la précision et le temps de récupération - SSII

** La société indique que ces autorisations portent à 11 le nombre de pays où le SSi Mantra peut être commercialisé, y compris l'Inde et les Émirats arabes unis

** La société ajoute que le système a été utilisé dans près de 8 000 opérations chirurgicales et que 168 unités ont été installées dans le monde entier

** La société indique qu'elle s'attend à une décision de la FDA américaine d'ici la mi-2026 et qu'elle cherche à obtenir l'autorisation de l'UE

** Les actions ont chuté de 28 % en 2025