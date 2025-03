SRP Groupe : Une transition difficile

Publication des résultats annuels 2024

SRP Group a publié hier soir ses résultats pour le compte de l’exercice 2024. Le chiffre d’affaires est ressorti légèrement en dessous de nos attentes (prévision EuroLand : 652,1 M€) et en repli de -4,5 % à 646,5 M€ (-4,5% vs 2023). Comme nous l’expliquions dans notre précédent flash (20/12/2024), la baisse des ventes du groupe s’inscrit dans un contexte de marché dégradé avec une consommation en berne et une concurrence accrue incarnée par les acteurs chinois de l’ultra fast fashion (Shein, Temu…). Au niveau de la rentabilité, l’EBITDA 2024 a chuté de -90,4% à 2,3 M€, notamment impacté par un recul de -140 Bps de la marge brute. Le ROP 2024 a été fortement négatif et s’est établi à -36,1 M€. Cette forte baisse est en partie attribuable à la réévaluation de la dette d’earn-out relative aux titres de The Bradery. Enfin, SRP a enregistré une perte nette de -39,7 M€.

Perspectives

En 2025, les perspectives restent incertaines selon la Fevad, avec un début d’exercice difficile pour Showroomprivé sur son activité coeur. Pour y remédier, le Groupe met en oeuvre plusieurs actions dans le cadre du plan ACE : redressement du trafic, simplification des processus pour recruter des partenaires et renouveler les offres, lancement d’une offre de ventes permanente, et renforcement des équipes. Showroom Media et Beauté Privée bénéficient aussi d’une restructuration, intégrant l’IA dans la production de contenus et une migration vers Shopify. Enfin, l’ouverture d’un nouvel entrepôt devrait générer jusqu’à 7 M€ d’économies annuelles selon le management.

Face à l’environnement de marché toujours exigeant sur les premiers mois de 2025, nous abaissons notre objectif de CA 2025e à 644,6 M€ (vs 668,8 M€ auparavant) traduisant une stabilisation des revenus du groupe. D’autre part nous abaissons également notre objectif d’EBITDA 2025e à 15,6 M€ (vs 26 M€ auparavant) pour mieux refléter les difficultés que connait SRP sur son marché historique.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat. Cependant, nous abaissons notre objectif de cours à 1,05€ (vs 1,20€ auparavant) sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +26,5%.