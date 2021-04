SRP Groupe : "Une recovery réussie !" // Initiation de couverture

Créé en 2006 par Thierry Petit et David Dayan, SRP est passé de l'un des pionniers de la vente événementielle en ligne à l'un des acteurs majeurs du e-commerce en France et en Europe.



Concentré sur son cœur de cible, la Digital Woman, femme ayant un intérêt important pour la mode, active sur Internet, habituée aux achats en ligne et sur mobiles et en charge d'une grande partie du budget familial, Showroomprivé propose environ 15 à 20 ventes privées chaque jour alliant 1/ une présentation produit attractive, 2/ des remises de 50% à 70% sur le prix de vente public et 3/ une expérience client particulièrement poussée pour ses clients tant sur le mobile que sur desktop.



Après une croissance fulgurante permettant de passer entre 2012 et 2016 de 12,5 millions de membres à 28,3 millions et de 1,3 millions d'acheteurs à 3,2 millions, SRP a connu une crise de croissance en 2018. La société, alors dimensionnée pour suivre la très forte dynamique commerciale, lance en mars 2018 un large plan stratégique « Performance 2018-2020 » destiné à améliorer à court terme l'efficacité opérationnelle de la société et de profiter à moyen terme des opportunités de croissance et de rentabilité tout en se recentrant sur ses deux piliers : les membres et les marques. Plusieurs travaux ont alors été menés afin de 1/ restructurer l'approche commerciale et marketing, 2/ réorganiser la structure financière et 3/ améliorer la performance opérationnelle.



Année de la recovery, 2020 marque un nouveau tournant dans l'histoire de SRP avec le retour à un EBITDA positif, supérieur à 40 M€. C'est donc fort d'une nouvelle organisation, du développement d'une plateforme 360° et sur fond d'une véritable accélération de l'e-commerce en France que SRP aborde la suite de son histoire.



Nous pensons que SRP dispose encore un véritable potentiel d'upside. Nous initions la couverture à l'Achat avec un objectif de cours de 5,00€..