SRP Groupe : Un début d’exercice en demi teinte

Publication du RN S1 2024

SRP Groupe a publié hier soir ses résultats semestriels pour le compte du S1 2024. Malgré un volume d’affaires en très légère hausse (+0,1%) à 499 M€, le chiffre d’affaires de la société a reculé de -4,0% à 318 M€. La société fait toujours face à un environnement de marché exigeant avec une consommation toujours morose. Lors du premier semestre, des investissements importants ont été réalisés afin d’optimiser le réseau logistique et l’efficacité opérationnelle de la société. SRP est toutefois parvenu à maintenir un EBITDA positif bien qu’en baisse de -82,8% à 1,6 M€. Par ailleurs, la réévaluation de la dette future d’acquisition du solde des titres de The Bradery a également impacté la rentabilité. Par conséquent le groupe affiche une perte nette importante de -20,7 M€ au S1 2024 (vs -2,7 au S1 2023). Au sein d’une année de transition, SRP continue donc de suivre sa feuille de route ACE et de s’appuyer sur son offre polyvalente et ses différents relais de croissance.

Perspectives

S ur la deuxième partie de l’exercice, le management de SRP continue d’anticiper un environnement de marché exigeant. La société continuera d’appliquer sa feuille de route et d’investir pour optimiser sa structure de coûts tout en améliorant son efficacité commerciale. Le groupe va donc poursuivre la premiumisation de son offre et finaliser sa réorganisation logistique. Par ailleurs les relais de croissance tels que la Marketplace, l’International ou encore The Bradery resteront les éléments clés de la résilience du groupe dans un contexte de marché morose.

Concernant nos prévisions, nous ajustons notre prévision de CA 2024e de -1% à 681,3 M€ faisant ressortir une croissance flat de +0,1%. Nous pensons que SRP est en mesure de réaliser un meilleur deuxième semestre et de rattraper son retard notamment grâce à la période cruciale que représente le quatrième trimestre pour les e-commerçants.

Au niveau du RNpg 2024e, nous revoyons drastiquement notre prévision de 2,0 M€ à -19,8 M€, pour refléter les effets des investissements et des charges liées à la dette future d’acquisition des titres des fondateurs de The Bradery .

Recommandation

Suite à cette publication, nous abaissons notre objectif de cours à 1,4€ (vs 1,75€) précédemment soit un upside de +87%. Notre recommandation reste à Achat.