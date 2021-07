SRP Groupe : "Très belle première partie d'année !"

Publication des résultats S1

Dans un contexte toujours porteur pour le e-commerce, SRP Groupe publie des résultats S1 2021 en très forte amélioration avec un CA S1 en croissance de +28,3% à 388,3 M€, un EBITDA de 33,0 M€ (vs 7,0 M€) et affiche un renforcement de sa structure financière.



Forte croissance du CA et des indicateurs

Après un bon T1, le Groupe confirme sa bonne dynamique avec un T2 en hausse de +13,7%. Sur le S1, le CA Internet ressort à 385,1 M€ (+29,2%) à la faveur d'une croissance de +27,5% de l'activité en France à 322,3 M€ liée à la bonne performance des activités core business de vente en ligne ainsi qu'au développement de SRP Media. L'activité International contribue aussi de manière significative au S1 avec une performance de +38,4% à 62,9 M€ notamment grâce à l'enrichissement de l'offre et à la dynamique des ventes de Saldi Privati en Italie.

Ce semestre témoigne aussi de la poursuite du modèle vertueux de SRP avec une croissance de +18,8% de la GMV à 527,7 M€ ainsi que la poursuite du recrutement de nouveaux acheteurs et de leur fidélité. Le Groupe compte ainsi 2,3 M d'acheteurs au S1 vs 2,1 M au S1 2020 (+9,0%) ainsi qu'une hausse de la taille du panier moyen de +12,8% à 47,5 € (liée à une meilleure sélectivité de l'offre et à de nouvelles marques premium partenaires) et par extension à un CA par acheteur atteignant 152,7 € contre 127,8 € un an plus tôt. Enfin, le NPS ressort à 49% vs 43% au S1 2020 témoignant d'une amélioration globale de la satisfaction client.





Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort inchangé à 5,00 € et notre recommandation reste à l'Achat.