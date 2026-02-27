 Aller au contenu principal
SRP Group voit l'activité de Showroomprivé se contracter au premier semestre
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 08:37

Au titre des six premiers mois de l'année 2025, Showroomprivé affiche un volume d'affaires de 440 millions d'euros, en repli de 11,9% par rapport à 2024. Le chiffre d'affaires s'établit à 276 MEUR, en baisse de 13,4%, pénalisé principalement par le recul de 14,3% des métiers historiques en France.

L'EBITDA ressort négatif à -18,2 MEUR, sous l'effet de la diminution des volumes. La trésorerie atteint 46 MEUR au 30 juin 2025.

Au premier semestre 2025, la marge brute s'établit à 94,8MEUR, en baisse de 27 MEUR par rapport à la même période de 2024. Elle représente 34,4% du chiffre d'affaires, contre 38,3% un an plus tôt.

Après un premier semestre moins dynamique qu'anticipé, le groupe n'a pas observé d'amélioration de la tendance au cours du second semestre 2025.

Dans ce contexte, le spécialiste des ventes privées en ligne a accéléré sa revue stratégique afin de déployer en 2026 un nouveau plan, dans la continuité du plan ACE, avec l'ambition d'en amplifier très significativement les effets à horizon 2026.

Le groupe publiera ses résultats annuels le 25 mars prochain.

