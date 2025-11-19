SQM grimpe et entraîne à la hausse ses pairs du secteur du lithium grâce à des résultats et des prévisions optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les ADRs de SQM SQMA.SN ont bondi de 5,6 % avant le marché, ce qui a stimulé les actions d'autres producteurs de lithium

** Le bénéfice du mineur chilien pour le T3 augmente , stimulé par un volume record de ventes de lithium et la première hausse des prix moyens en deux ans

** Le directeur général Ricardo Ramos s'attend à ce que la tendance à la hausse se poursuive au 4ème trimestre grâce à la demande des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie (ESS)

** Albemarle ALB.N en hausse de 3,7 %, Lithium Americas ADRs LAC.TO en hausse de 3,4 % avant bourse

** Sigma Lithium ADRs SGML.V bondit de 18,3 %, bénéficiant également d'un relèvement par Canaccord Genuity de son PT sur le titre

** À la dernière clôture, SQM avait fait un bond de 63% depuis le début de l'année, soit plus que le gain de 41% d'ALB mais moins que la hausse de 68% de LAC; Sigma a baissé de près de 31%