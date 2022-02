SQLI : SQLI UNIFIE SES MARQUES ET SE DOTE D'UNE NOUVELLE PLATEFORME WEB

Déploiement de la marque SQLI Digital Experience sur l'ensemble des territoires couverts par le Groupe

SQLI annonce l'ouverture de sa toute nouvelle plateforme web unique pour l'ensemble du Groupe. Fruit d'une collaboration internationale, ce site multi-pays, multi-langues, est la vitrine de ses savoir-faire. Il incarne sa nouvelle identité visuelle déployée l'été dernier et transcende les frontières pour présenter une proposition de valeur commune.

Une plateforme unique supportant la stratégie de marque de SQLI

Conforter le Groupe dans sa position d'acteur international de premier plan dans le domaine de l'Expérience digitale et développer sa visibilité sur les marchés européens en parlant d'une seule et même voix, telle est l'ambition de SQLI dans sa volonté de convergence de l'ensemble de ses entités vers la marque unique « SQLI Digital Experience ».

Après Osudio, la filiale du Groupe opérant en Allemagne et aux Pays-Bas, devenue SQLI Digital Expérience en juillet dernier, ce sont trois autres entités - Wax Interactive en Belgique, Star Republic en Suède et Redbox Digital au Royaume-Uni et à Dubaï – qui ont adopté en janvier la marque du Groupe, achevant ainsi l'un des volets stratégiques du « Programme d'intégration des acquisitions ».

Corollaire de ce vaste chantier de Branding et pour repenser sa présence web jusqu'alors éclatée en une galaxie de sites et blogs, SQLI a souhaité se doter d'une plateforme unique pour l'ensemble du Groupe dans un triple objectif :

Renforcer la visibilité de SQLI et la clarté de son positionnement sur l'ensemble des marchés couverts ;

Promouvoir sa proposition de valeur, commune à l'ensemble des pays, déclinée en 6 offres de services clés, dont le socle fondateur est l'expérience utilisateur ;

Renforcer l'attractivité du Groupe et dynamiser le recrutement de nouveaux talents afin de répondre à la demande croissante des marchés en matière de transformation digitale.

Un site haute de gamme, vitrine des savoir-faire du Groupe

Le succès de ce projet dépendait de la capacité des équipes SQLI à relever plusieurs challenges :

La collaboration étroite de toutes les parties prenantes, de cultures et d'habitudes différentes, pour aboutir à un socle commun, en termes de design, de parcours, de fonctionnalités, d'outillage associé ;

La création et la localisation des contenus dans plus de 10 versions pays/langue selon une approche fortement orientée optimisation du SEO ;

La réalisation de cette plateforme dans un délai fortement contraint pour accompagner la stratégie de rebranding de 6 pays.

Pour mener à bien ce projet, SQLI a mis en place une gouvernance internationale et s'est appuyé sur son expertise éprouvée en matière de réalisation de plateformes d'expérience d'envergure ; depuis le conseil en stratégie digitale jusqu'au suivi de la performance du site, en passant par le design UX/UI, la maîtrise du CMS Drupal 9, encore les meilleures pratiques SEO / Analytics ou encore le pilotage du projet en mode Agile.

Celui-ci a été construit autour de 3 parcours utilisateurs principaux :

Les clients et prospects peuvent accéder à l'ensemble des offres de service, aux références, ou encore à de nombreux contenus d'expertise (articles, ebooks, infographies, livres blancs…) ;

Les candidats au recrutement peuvent bien sûr postuler directement ou consulter toutes les offres d'emploi selon leur profil, le pays ou l'agence qu'ils souhaitent, mais également mieux connaître leur futur environnement de travail, les politiques RH ou encore accéder aux blog posts rédigés par leurs pairs ;

Les investisseurs peuvent suivre toute l'actualité financière du Groupe, accéder aux informations réglementées, télécharger plusieurs documents en un clic en remplissant leur « panier ».

Ainsi après 9 mois de collaboration étroite entre l'équipe projet, l'équipe Marketing & Communication, ainsi que les interlocuteurs clés de tous les pays, SQLI a pu ouvrir la plateforme à la date prévue, le 11 janvier 2022.

Christine Julien, Directrice Marketing & Communication du Groupe SQLI, conclut : « Ce projet dont nous sommes très fiers est non seulement l'aboutissement de nombreux mois de travail impliquant une équipe étendue, mais également la concrétisation d'une ambition, celle de voir la marque SQLI Digital Experience se déployer dans toute l'Europe. Nous allons suivre de près la vie de cette plateforme, l'enrichir, l'améliorer en permanence de sorte qu'elle réponde toujours mieux aux attentes des visiteurs, à celles des contributeurs internes mais également aux enjeux du Groupe ».

Pour découvrir le site : www.sqli.com

Pour le découvrir en 50 secondes chrono : Https://www.youtube.com/watch?v=V2WU9PqwBRQ

A propos de SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2021, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 226 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.



