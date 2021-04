SQLI : SQLI ET MAGENTO 2 CHOISIS PAR LYON AÉROPORT POUR SON SITE DE RESERVATION DE PARKING

Communiqué de presse

19 avril 2021

Une migration pilotée par SQLI



Lyon Aéroport met à disposition des passagers un ensemble de services aéroportuaires pour une expérience complète et fluide. Son site de réservation de parking est un des pans les plus importants de cette offre, rendant le déplacement des passagers plus serein tout en permettant d'optimiser le remplissage des parkings de l'aéroport. Afin de pérenniser et d'enrichir son offre, Lyon Aéroport a décidé de renforcer le socle et les fonctionnalités de son site web en s'appuyant sur l'expertise de SQLI.

La réservation de parking en ligne, un service stratégique

La réservation de parking est un service stratégique pour améliorer l'expérience des passagers à l'aéroport et maximiser le nombre de voyageurs en partance depuis l'aéroport Lyon-Saint Exupéry.

Ce service permet d'optimiser le remplissage des 7 parkings détenus en propre et en marque blanche par l'aéroport par la mise en avant de la grande proximité de ces parkings, couplée à des tarifs rendus très compétitifs grâce à la gestion fine des taux de remplissage. Sont également valorisés les services complémentaires tels que la garantie retard de vol et la reconnaissance de la plaque d'immatriculation pour les ouvertures de barrières en entrée et sortie.

Une activité de marketplace innovante

Pour proposer une expérience enrichie aux voyageurs, Lyon Aéroport centralise ses services sur sa marketplace, intégrée au site de réservation de parking. Elle comprend notamment les offres de ses partenaires pour permettre aux voyageurs l'achat de tickets de transports alternatifs. Ainsi, un voyageur qui souhaite rejoindre l'aéroport en transport en commun se voit faciliter cette démarche, trouvant sur le site tous les transports disponibles, et peut y acheter directement des tickets pour la navette Rhônexpress.

Lyon Aéroport travaille à développer la partie marketplace en augmentant le nombre de partenaires pour proposer plus d'offres et donc de facilités à ses passagers. Dans ce contexte, la société a décidé de refondre son socle technique e-Commerce en faisant appel à SQLI.

Une refonte complète dans une logique d'amélioration continue

Déjà satisfaite des services de Magento 1, Lyon Aéroport a retenu la solution Magento 2, pour répondre à ses attentes.

L'objectif principal était de migrer le site vers un nouveau CMS qui apporte à la fois :

Fiabilité et sécurité ;

La robustesse nécessaire au fonctionnement de l'algorithme derrière le système de prix dynamiques du « yield management » sur lequel s'appuie la réservation de parking ;

Scalabilité pour préparer les nouvelles fonctionnalités et accélérer le fonctionnement de la marketplace ;

Facilité de gestion du back-office et de webmastering.

Les experts SQLI et l'équipe e-Commerce de Lyon Aéroport ont eu 10 mois pour réaliser la migration et apporter des améliorations. La méthode Agile ayant été privilégiée, ils ont via 18 sprints :

Maximisé la performance des fonctionnalités, telles que l'algorithme de « yield management », afin de fournir les informations les plus pertinentes aux utilisateurs ;

Amélioré l'UX de l'espace client pour faciliter l'accès aux informations et aux réservations ;

Adapté le tunnel d'achat aux spécificités de la réservation de parking (entrée du numéro de plaque d'immatriculation, entrée du numéro de vol, choix de l'assurance retard) ;

Ajouté des outils administrés en back-office tels que des bandeaux « Notre meilleur prix » valorisant les options parmi les résultats de recherche de parking ;

Introduit la version multilingue pour capter plus de voyageurs, par exemple venus de Suisse.

Damien Néri, Responsable e-Commerce Lyon Aéroport, témoigne : « Je suis ravi du travail accompli par les équipes de SQLI. La méthodologie Agile mise en place pour le projet a permis à nos deux équipes de se fondre. L'expertise technique de SQLI, spécialiste de la migration de Magento 1 à Magento 2, a été un réel atout pour mener le projet en toute fluidité et dans le respect des échéances. »

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services dédié au monde du Digital, spécialisé dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de dispositifs omnicanal.

Ses 2100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud, Maroc et Dubaï. Le Groupe SQLI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 214 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

