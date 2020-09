SQLI : ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

Le Conseil d'administration du Groupe SQLI, réuni ce mardi 22 septembre 2020, a pris acte de divergences stratégiques avec Monsieur Didier Fauque (Directeur Général) qui quitte le Groupe et a démissionné de son poste d'Administrateur.

Afin d'assurer la transition la plus efficace possible, Philippe Donche-Gay, Président du Conseil d'administration de SQLI, a accepté de prendre la Direction générale du Groupe à compter de ce jour et de cumuler les deux fonctions le temps de mener à bien le processus de recrutement d'un nouveau Directeur Général. Il s'appuiera sur l'organisation et les équipes en place, notamment Olivier Stéphan, DGA Finances Groupe.

Le Conseil d'administration a également arrêté les résultats semestriels qui seront, comme prévu, publiés le jeudi 24 septembre 2020, après Bourse. Ces résultats ressortent légèrement supérieurs aux tendances communiquées par le Groupe le 28 juillet dernier, avec notamment un résultat opérationnel (EBIT) semestriel de 4,6 M€ pour un chiffre d'affaires semestriel de 110,3 M€.

Phillipe Donche-Gay déclare : « Je tiens à remercier Didier pour le travail accompli à la Direction générale du Groupe SQLI depuis 2013. Il a engagé un processus de profonde transformation du Groupe pour en faire un acteur de solutions e-Commerce européen que nous souhaitons poursuivre malgré la violente dégradation du contexte économique, particulièrement en France. Les résultats semestriels que nous publierons jeudi témoigneront de notre capacité de résilience, de nos forces mais aussi des défis à relever. »

SQLI publiera ses résultats semestriels 2020, le 24 septembre 2020, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2200 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 239 M€.

relations Investisseurs

Olivier Stephan - 01 85 64 20 20 - ostephan@sqli.com

Jérôme Fabreguettes-Leib - 01 53 67 36 78 - jfl@actus.fr

Relations Presse financière

Nicolas Bouchez -01 53 67 36 74 - nbouchez@actus.fr