SQLI : CLAIRE DEPANIAN REJOINT SQLI

SQLI ANNONCE LA NOMINATION DE CLAIRE DEPANIAN A LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU GROUPE

Le Groupe SQLI, acteur majeur de l'expérience digitale en Europe, a nommé Claire Depanian à la Direction des Ressources Humaines le 23 août dernier. A ce titre, Claire Depanian est membre du Comité de Direction et rattachée directement à Philippe Donche-Gay, Président et Directeur Général du Groupe.

28 ans d'expérience RH au sein de groupes internationaux cotes et prives

Titulaire d'un Mastère en Ressources Humaines à l'ESCP après des études supérieures de Commerce à l'ESC Brest, Claire Depanian a débuté sa carrière chez Dun & Bradstreet avant de rejoindre Capgemini en 2001 où elle a occupé le poste de DRH de différentes entités opérationnelles.

Elle s'est ensuite orientée vers le monde industriel en rejoignant Rhodia (Groupe Solvay) en 2006, pour y occuper diverses fonctions de DRH internationale, dont notamment celles du Centre de Services Partagés et des fonctions Centrales du groupe Rhodia.

Après une année en 2014 en tant que DRH du réseau France de Bureau Veritas, Claire a rejoint le Groupe Clarins comme DRH des Opérations et de la R&D du Groupe, qu'elle a quitté en 2019 pour devenir DRH d'Ogilvy Paris.

des compétences éprouvéeS pour une mission stratégique

Claire Depanian accompagnera le Groupe dans sa transformation et son ambition de croissance, notamment à l'international où un programme d'intégration des filiales européennes est en cours.

Claire Depanian déclare : « Je suis ravie de rejoindre SQLI et son équipe de management dans ce contexte de croissance et de sortie de crise sanitaire. Maintenir SQLI comme une entreprise de référence dans son secteur, offrant un environnement à taille humaine où les opportunités de développement sont réelles, est un superbe projet ».

Philippe Donche-Gay ajoute : « Je suis très heureux d'accueillir Claire au sein du Groupe, qui bénéficiera de son expérience pour adresser les enjeux de ressources humaines - majeurs dans notre secteur d'activité - et atteindre les objectifs de croissance que nous nous sommes fixés. »

A propos de SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2020, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

https://www.sqli.com

