SQLI : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2020

Communiqué de presse

27 octobre 2020

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce son chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2020 et des 9 premiers mois de l'exercice[1]. Après un 2ème trimestre fortement marqué par la crise sanitaire et la violente contraction du marché, notamment en France, le Groupe entrevoit des signes encourageants de reprise sur ce 3ème trimestre et confirme ses objectifs pour la fin de l'année.

M€ - normes IFRS - données non auditées 2019 2020 Variation 1er trimestre 62,0 58,9 -5,0% 2ème trimestre 61,0 51,4 -15,7% 3ème trimestre 54,4 47,9 -11,9% Cumul 9 mois 177,4 158,2 -10,8% dont pôle Commerce & Experience 76,4 82,0 +7,3% dont pôle Digital & Technology 101,0 76,2 -24,6%

CROISSANCE À L'INTERNATIONAL ET BONNE INTÉGRATION DE REDBOX

À 47,9 M€, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'inscrit en repli de 11,9% par rapport à la même période de 2019 (-14,3% à périmètre et taux de change constants[2]) :

Le pôle Commerce & Experience , qui regroupe les activités d'agence digitale européenne, a réalisé un chiffre de 26,2 M€ au 3 ème trimestre, en progression de +11,0% en données publiées et de +5,5% à données comparables. Le pôle enregistre ainsi un net rebond de son activité après un 2 ème trimestre en repli de -6,5% à périmètre et taux de change constants. Le Groupe bénéficie d'une solide dynamique commerciale à l'international, en Suisse et en Espagne notamment, et de l'intégration réussie de Redbox Digital, agence e-Commerce implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, depuis le mois de mars 2020.

En cumul sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 158,2 M€ contre 177,4 M€ un an plus tôt (-10,8% en données publiées et -13,6% en données comparables[3]) avec une situation très contrastée :

Le pôle Commerce & Experience enregistre une progression de son chiffre d'affaires de +7,3% (+0,9% à données comparables), à 82,0 M€.

Le pôle Digital & Technology voit ses ventes se contracter de -24,6%, à 76,2 M€.

MISE EN ŒUVRE DE MESURES D'ADAPTATION

Depuis le début de cette crise sans précédent, le Groupe a pris les mesures nécessaires pour atténuer l'impact du recul d'activité sur ses résultats. Le recours au chômage partiel a ainsi été prolongé au 3ème trimestre essentiellement en France. SQLI enregistre également une amélioration progressive de son taux d'emploi à 78% au 3ème trimestre 2020 contre 75% au 2ème trimestre 2020.

En parallèle, SQLI poursuit sa politique de gestion rigoureuse des coûts et de sa trésorerie, notamment par une meilleure mobilisation des créances fiscales (CIR) et sans recours à l'affacturage.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2020

Le niveau d'activité à fin septembre est conforme aux tendances anticipées pour la fin de l'exercice. SQLI confirme donc son objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel 2020 supérieur à 210 M€ et un résultat opérationnel courant de plus de 6 M€.

Au-delà, le Groupe se donne les moyens de retrouver progressivement une dynamique de croissance plus soutenue, notamment par un renforcement de l'équipe commerciale en France et une intégration accélérée des acquisitions à l'international.

SQLI publiera son chiffre d'affaires annuel 2020, le 2 février 2021, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2200 collaborateurs sont répartis dans 15 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Dubaï, Singapour, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 239 M€.

[1] Données estimées non auditées

[2] Effet change : +0,3 point / effet périmètre : +2,5 points

[3] Effet change : 0 point / effet périmètre : +2,4 points