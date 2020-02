SQLI : CHIFFRE D'AFFAIRES 2019 : 239,2 M EUR (+3,1%) // CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DU PÔLE COMMERCE et EXPERIENCE ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2019

Communiqué de presse

6 février 2020

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce son chiffre d'affaires consolidé 2019[1]. À 239,2 M€, les facturations annuelles ont progressé de +3,1% (+2,7 % à taux de change constants) grâce à une croissance à deux chiffres du pôle Commerce & Experience. Cette dynamique commerciale, associée à la bonne maîtrise des coûts, permet d'anticiper une hausse à deux chiffres du résultat opérationnel 2019 qui sera dévoilé le 24 mars prochain.

M€ - normes IFRS - données non auditées 2018 2019 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 232,0 239,2 +3,1% dont COMMERCE & EXPERIENCE 92,6 104,0 +12,3% dont DIGITAL & TECHNOLOGY 139,4 135,2 -3,0%

CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DU PÔLE COMMERCE & EXPERIENCE

Avec un taux de croissance organique de 12,3% sur l'exercice (+11,7% sur le quatrième trimestre), le pôle Commerce & Experience, qui regroupe les activités d'agence digitale européenne, progresse à un rythme plus soutenu que celui projeté dans le cadre du plan stratégique ONE FORCE 2022 (+8% à +10% par an). Ceci permet au pôle de dépasser pour la première fois la barre des 100 M€ de chiffre d'affaires, confortant ainsi sa position d'acteur d'envergure en Europe.

Cette dynamique a été soutenue par la montée en puissance de clients historiques et une solide conquête commerciale en France (Intersport), en Suisse (Lycra, SGS), au Benelux (Bridgestone, Brutélé/Voo, ForFarmers, Sligro), en Allemagne (Mapal) et au Royaume-Uni (Radley). L'attractivité du Groupe a été renforcée, grâce notamment au gain de plusieurs Awards dont l'EpiServer Partner of the Year Digital Experience, l'Oracle Innovation Partner of the Year, le Prix de la transformation numérique, le Trophée LSA cross-canal et le Prix de la solution digitale aux Trophées Web Episerver.

Afin d'accompagner cette dynamique de croissance, l'effectif du pôle est passé de 616 collaborateurs fin 2018 à 662 fin 2019, hors centres de services (688 collaborateurs à fin 2019, en hausse de 2,8% en 12 mois) qui travaillent pour les deux pôles d'activité.

RATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ DU PÔLE DIGITAL & TECHNOLOGY

Le pôle Digital & Technology a vu ses facturations reculer de 3,0% sur l'année 2019 (-9,5% sur le quatrième trimestre). Dans un contexte de marché français des services numériques moins favorable au 2nd semestre, notamment pour le segment Banques - Assurances, le Groupe a fait le choix stratégique d'accélérer la rationalisation de ses activités afin de mettre le pôle en ordre de marche pour 2020.

Cette politique s'est traduite par l'ajustement des effectifs des agences (hors centres de services) qui sont passés de 903 collaborateurs à fin 2018 à 769 à fin 2019 (-14,8%).

PROGRESSION SOUTENUE DU RESULTAT OPERATIONNEL

Dans ce contexte, le Groupe prévoit une progression à deux chiffres de son résultat opérationnel 2019, qui est déjà passé de 4,5 M€ en 2017 à 8,0 M€ en 2018[2].

CONSOLIDATION DU MANAGEMENT

Afin d'assurer le meilleur pilotage de l'activité opérationnelle et financière du Groupe ainsi que la parfaite exécution du plan ONE FORCE 2022, SQLI a procédé à des évolutions de son équipe de management. Le Groupe a ainsi annoncé, fin 2019, la nomination d'Olivier Stéphan en qualité de Directeur Général Adjoint Finances Groupe (cf. communiqué de presse du 16 décembre 2019). L'animation opérationnelle et commerciale du pôle Digital & Technology a également été adaptée début 2020 pour retrouver une dynamique conforme aux ambitions du plan ONE FORCE 2022.

NOUVEL ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE

La fin d'année 2019 a également été marquée par le renforcement au capital de DBAY Advisors, société de gestion internationale avec des bureaux à Londres (Royaume-Uni) et Douglas (Île de Man) qui, avec 28,59% du capital, est devenue le nouvel actionnaire de référence du Groupe SQLI (cf. communiqué de presse du 18 décembre 2019). Désormais les actionnaires institutionnels étrangers représentent près de la moitié du capital. DBAY Advisors, qui a affirmé son soutien à la stratégie actuelle, a vu deux de ses représentants cooptés comme administrateurs lors du conseil d'administration du 30 janvier 2020 :

Diederik Vos a été, de 2012 à 2018, Directeur Général de SQS, un acteur de référence dans les services de tests de logiciels et d'assurance qualité. Auparavant, il avait assumé des responsabilités d'exécutif chez AT&T, Lucent Technologies, AVAYA et International Network Services. Administrateur de diverses sociétés, Diederik Vos a développé une expérience approfondie du secteur des services dans le domaine digital.

Iltay Sensagir, est membre de l'équipe d'investissement de DBAY Advisors. Diplômé de l'EBS Business school (Oestrich-Winkel, Allemagne), Iltay Sensagir a démarré sa carrière professionnelle chez Goldman Sachs à la Division Investment Banking, à Londres. Il était précédemment chez Kartesia Advisor, une société d'investissement présent sur plusieurs marchés en Europe.

SQLI publiera ses résultats annuels 2019,

le 24 mars 2020, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2200 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 239 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



