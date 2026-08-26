Spyre en baisse après que son médicament contre l'arthrite a manqué son objectif de développement

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26 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Spyre Therapeutics SYRE.O recule de 11,35% à 95,17 dollars avant l'ouverture du marché

** Le médicament expérimental de Spyre, le SPY072, a permis d’atténuer les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde lors d’un essai clinique de phase intermédiaire, mais son efficacité n’a pas atteint l’objectif interne fixé pour son développement en tant que traitement en monothérapie de cette affection

** L'étude a comparé deux doses de SPY072 à un placebo chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère dont la maladie n'avait pas répondu de manière satisfaisante aux traitements antérieurs

** La dose la plus élevée a permis à 63% des patients d’obtenir une amélioration d’au moins 20% de leurs symptômes, contre 43% dans le groupe placebo

** Spyre attend les résultats des études sur le SPY072 dans l'arthrite psoriasique et la spondylarthrite axiale, une affection inflammatoire touchant la colonne vertébrale, dans le courant de l'année

** Depuis le début de l’année, le cours de l’action a plus que triplé