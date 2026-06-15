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Spyre affirme qu'un médicament contre les maladies intestinales réduit l'inflammation lors d'un essai clinique de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spyre Therapeutics SYRE.O a annoncé lundi que son médicament expérimental contre les maladies intestinales avait atteint son objectif principal, à savoir réduire de manière significative la gravité de la maladie, lors d'un essai clinique de phase intermédiaire.

Voici quelques détails:

* La société teste le médicament, le SPY002, chez des patients atteints de colite ulcéreuse modérée à sévère, une affection qui provoque des ulcères et une inflammation persistants dans le tube digestif.

* Le médicament a considérablement réduit la gravité de la maladie, telle que mesurée par un système de notation microscopique qui évalue l'inflammation et les lésions tissulaires dans le côlon — faisant baisser les scores de 10,7 points après 12 semaines de traitement, a indiqué la société.

* Les résultats secondaires ont montré que 33 % des patients ont atteint une rémission clinique, tandis que 42 % ont présenté une amélioration à l'endoscopie, ce qui signifie que le côlon semblait moins enflammé lors de l'examen à l'aide d'une caméra.

* Le SPY002 est un anticorps expérimental conçu pour rester plus longtemps dans l'organisme et cibler la TL1A, une protéine qui favorise l'inflammation et les lésions tissulaires dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

* L'étude a porté sur des patients atteints d'une maladie de longue date, d'une durée moyenne d'environ sept ans, et plus d'un tiers d'entre eux avaient déjà reçu des traitements de pointe.

* Le SPY002 a été bien toléré, avec un profil de sécurité conforme à celui d'autres médicaments ciblant la TL1A, a ajouté Spyre.

* Les effets indésirables les plus fréquents étaient les douleurs articulaires, l'hypertension artérielle, les nausées, les poussées de colite ulcéreuse et les infections respiratoires virales.

* L'essai est une étude de phase intermédiaire en deux parties visant à tester trois médicaments expérimentaux — SPY001, SPY002 et SPY003 — seuls et en association chez des patients atteints de colite ulcéreuse modérée à sévère.

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