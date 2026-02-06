 Aller au contenu principal
SpyGlass en passe d'ouvrir en hausse au Nasdaq après une introduction en bourse de 150 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de la société biopharmaceutique SpyGlass Pharma SGP.O devraient s'ouvrir au-dessus du prix de l'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq

** Les actions devraient s'ouvrir à 32 $ chacune contre 16 $ pour l'introduction en bourse

** SGP a vendu ~9,4 millions d'actions dans la fourchette commercialisée de 15 et 17 dollars pour lever 150 millions de dollars

** Fondée en 2019 par Malik Kahook et Glenn Sussman, SGP construit un portefeuille de systèmes d'administration de médicaments pour fournir une thérapie à longue durée d'action pour les maladies oculaires chroniques

** Le principal programme de SGP, le système BIM-IOL, intègre le traitement du glaucome dans la chirurgie standard de la cataracte

** Jefferies, Leerink Partners, Citigroup et Stifel ont été les co-chefs de file de l'offre

