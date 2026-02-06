La Bourse de Paris finit en hausse une semaine dominée par la thématique de l'IA

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,43% vendredi, soutenue par un regain d'optimisme sur une possible détente monétaire en zone euro, achevant une semaine marquée surtout par les doutes du marché sur les valeurs technologiques.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 35,67 points, à 8.273,84 points et conclut sa première semaine de février sur un gain hebdomadaire de 1,81%.

"On a vu cette semaine un double mouvement de rotation sur les marchés: l'un est sectoriel, passant des valeurs technologiques aux valeurs plus défensives, mais aussi un mouvement allant des grosses valorisations aux plus modestes", décrit Alexandre Baradez, responsable de l'analyse des marchés chez IG France.

Cette tendance a ainsi doublement bénéficié à la cote parisienne, à la fois moins exposée aux entreprises technologiques et aux prix plus attractifs que les actions américaines.

"En Europe, le marché a aussi "profité des propos plus incisifs de Christine Lagarde", la présidente de la Banque centrale européenne, tenus la veille "sur les taux", ajoute Alexandre Baradez.

La présidente de l'institution monétaire a admis qu'un euro fort (rendant les importations relativement moins chères) "pourrait faire reculer l'inflation au-delà des anticipations", une perspective qui pourrait en théorie pousser la BCE à abaisser ses taux.

Toutefois, "on a été tellement haut dans les performances ces derniers mois que cette seule séance est difficile à qualifier de +rebond+". Il faudra prendre davantage de "recul" pour comprendre où s'arrête "cette phase de réflexion du marché", estime encore Alexandre Baradez.

Débâcle boursière pour Stellantis

La séance a été marquée par la débâcle de Stellantis, dont le titre a chuté de 25,24% à 6,11 euros après l'annonce d'une charge exceptionnelle colossale de 22 milliards d'euros dans ses résultats de 2025.

"Les charges exceptionnelles annoncées sont colossales, au point de dépasser à elles seules la capitalisation boursière actuelle du groupe. La suppression du dividende agit comme un signal supplémentaire de rupture pour les investisseurs", commente Matéis Mouflet, analyste chez XTB France.

Pour les analystes de la banque Oddo BHF, "l'ampleur des annonces du jour dépasse largement les hypothèses les plus prudentes". Ils estimaient pour leur part ces charges "à 7 milliards d'euros", selon une note publiée vendredi.

Danone élargit ses rappels de lait infantile

Danone a chuté de 3,70% à 69,16 euros après avoir élargi ses rappels de lait infantile en France, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays européens dont l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie.

Plusieurs centaines de lots sont concernés: plus de 120 en Autriche, et en France 19 références de laits Gallia et Blédilait sont citées par le site officiel Rappel Conso, pour plusieurs dizaines de lots.

Au Royaume-Uni, les rappels concernent de nouveaux lots des marques Aptamil et Cow&Gate.

Vinci bondit après ses résultats

Le titre du géant français du BTP et des services à l'énergie Vinci a bondi de 9,91% à 134,20 euros après que le groupe a présenté des résultats annuels au-dessus des prévisions des analystes, en termes de chiffre d'affaires notamment.

