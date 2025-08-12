 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SPX Technologies chute après avoir dévoilé une offre d'actions de 500 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août -

** Les actions du fournisseur d'équipements d'infrastructure SPX Technologies SPXC.N ont baissé de 2,8 % à 194,97 dollars mardi, alors qu'il cherche à lever des fonds

** SPX,

qui se spécialise dans le chauffage, la ventilation et la climatisation ainsi que dans les solutions de détection et de mesure, a annoncé en fin de journée () une offre d'actions de 500 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux, y compris le refinancement/rachat de la dette, le financement des acquisitions et des dépenses d'investissement, selon le prospectus

** BofA, JP Morgan et Wells Fargo sont les chefs de file de l'offre, rejoints par TD Cowen et Truist Secs ** La société SPX , basée à Charlotte (Caroline du Nord), compte environ 46,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 9,4 milliards de dollars au mois de mars

** Malgré une baisse mardi, l'action est en hausse de 34 % depuis le début de l'année

** L'action a atteint un record intrajournalier de 209,38 $ le vendredi et a clôturé à un niveau record de 204,31 $ le jeudi

** Les 7 analystes sont optimistes sur le SPX avec une note moyenne d'achat fort, selon LSEG; PT médian de 205 $ en hausse par rapport à 195 $ il y a un mois et 169 $ le 12 mai

BANK OF AMERICA
47,455 USD NYSE +2,74%
SPX TECHNOLOGIES
195,040 USD NYSE -2,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

