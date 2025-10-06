Spruce Biosciences s'envole après l'octroi par la FDA du statut de « thérapie révolutionnaire » au médicament de la société

Traduction automatisée par Reuters

(Mises à jour)

6 octobre - ** Les actions de Spruce Biosciences SPRB.O augmentent de 268 % pour atteindre près de leur plus haut niveau en un an, soit 32,5 $

** L'action est prête à connaître sa meilleure journée historique, si les gains se maintiennent

** La société déclare que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé l'étiquette de " thérapie révolutionnaire " à son médicament expérimental, la Tralesinidase alfa, pour traiter le syndrome de Sanfilippo de type B

** Le syndrome de Sanfilippo est une maladie génétique qui provoque des lésions cérébrales progressives chez les enfants

** L'étiquette de thérapie révolutionnaire est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** La société prévoit de soumettre une demande d'approbation aux États-Unis au premier trimestre 2026

** Plus de 21 millions d'actions ont été échangées, soit 1 150 fois leur moyenne mobile sur 25 jours

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 3,8 % depuis le début de l'année