Spruce Biosciences recule après une vente d'actions de 60 millions de dollars

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21 avril - ** Les actions de Spruce Biosciences SPRB.O ont baissé de 4,9 % en pré-marché à 59,50 $ après la fixation du prix d'une offre secondaire de 60 millions de dollars lancée dans la nuit. ** La biopharma axée sur les troubles neurologiques a annoncé en fin de journée lundi le placement de 1,2 million d'actions, y compris 50 000 bons de souscription préfinancés, à 50 $.

** La taille de l'offre représente environ 86 % du total des actions en circulation et son prix a été fixé avec une décote de 28,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action. ** La société SPRB, basée à South San Francisco, en Californie, a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer les activités de pré-commercialisation et de lancement, pour les essais cliniques prévus, entre autres utilisations, selon le prospectus

** Leerink, Guggenheim et Oppenheimer sont les teneurs de livre conjoints.

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions ont perdu environ 20 % depuis le début de l'année.

** Deux analystes considèrent l'action comme "strong buy", deux autres comme "buy"; le PT médian est de 185 $, selon les données de LSEG.