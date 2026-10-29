Sprouts Farmers Market plonge après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom de la société dans le titre: « Sprouts Farmers Market » au lieu de « Sprouts Farming »)

29 octobre - ** L'action du distributeur alimentaire Sprouts Farmers Market SFM.O a atteint son plus bas niveau depuis décembre 2023, chutant de 22 % à 48,35 dollars lors des échanges de l'après-midi

** La société révise à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 , les ramenant à 4,3 %, contre une fourchette initiale comprise entre 5,5% et 6,5 %

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 2,3 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 2,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le parasite Cyclospora et le climat de consommation ont pesé sur ces résultats décevants — Jack Sinclair, directeur général

** Sur 18 courtiers, sept attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, neuf “conserver” et deux “vendre” ou inférieure; le cours cible médian s'établit à 94,50 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 39,3 % depuis le début de l'année