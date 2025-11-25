Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Spotify vise une augmentation de ses tarifs d'abonnement aux Etats-Unis
information fournie par AOF•25/11/2025 à 14:35
(AOF) - Spotify annonce qu'il augmentera ses tarifs d'abonnement aux États-Unis au premier trimestre 2026, a fait savoir hier le Financial Times, qui cite trois sources proches du dossier. Pour le géant suédois du streaming, il s'agirait de la première augmentation de ses tarifs depuis juin 2024 outre-Atlantique.
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
(AOF) - En 2022, lorsque l'Europe a connu une crise énergétique majeure à la suite de la très forte baisse des importations de gaz en provenance de Russie, la France a dû accroître ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) pour assurer sa sécurité d'approvisionnement ...
Lire la suite
Avec son influence, son autorité, Vincent Bolloré contrôlait-il de fait Vivendi lors de sa scission en 2024? Non, a plaidé mardi son avocat devant la Cour de cassation. A l'inverse, des actionnaires minoritaires ont estimé son contrôle bien effectif, dans un "théâtre ...
Lire la suite
PARIS (Reuters) -Emmanuel Macron a confirmé mardi que le service national universel (SNU) qui concerne les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans allait prendre prochainement une "nouvelle forme", qu'il n'a pas détaillée. "J'aurai l'occasion de l'évoquer dans les ...
Lire la suite
Quatre nouveaux suspects originaires de la région parisienne ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage du Louvre, a annoncé la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué. Les suspects, deux hommes âgés de 38 et 39 ans et ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer