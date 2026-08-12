Spotify va lancer un badge permettant d’identifier la musique générée par l’IA

Face à l'inquiétude grandissante dans l’industrie musicale à propos de la multiplication des contenus générés par l’IA sur les plateformes de streaming, Spotify a annoncé le 11 août 2026 la création d'un nouveau badge identifiant ces contenus, "AI Persona" ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le géant du streaming Spotify a annoncé mardi qu'il lancerait mi-septembre un nouveau badge "AI Persona" permettant d'identifier clairement les créateurs de contenus générés par l'IA et non des personnes réelles.

"Les auditeurs nous ont clairement fait savoir qu'ils n’aiment pas voir un profil d'artiste qui semble humain, pour découvrir ensuite que la personnalité en question est générée par l'IA", a indiqué Spotify dans un communiqué.

Cette mesure constitue le dernier effort de transparence de la société suédoise quant à la façon dont la musique présente sur sa plateforme est produite, sur fond de préoccupations croissantes dans l'industrie musicale concernant le risque que les contenus générés par l’IA submergent les catalogues de streaming.

En avril, l’entreprise a lancé son badge "Vérifié par Spotify", indiquant qu’un profil avait été examiné et répondait à son standard d'authenticité.

"En plus des profils d’artistes qui se déclarent eux-mêmes comme IA Personas, nous commencerons aussi à appliquer des badges aux profils concernés", a précisé la société.

Spotify n'inclura pas les IA Personas dans ses recommandations éditoriales ou personnalisées, sauf si un utilisateur suit une IA Persona, a-t-elle ajouté.