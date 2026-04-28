Spotify prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, Spotify SPOT.N a annoncé des prévisions de bénéfices et d'abonnés Premium pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street, signe d'un ralentissement de la croissance pour le géant suédois du streaming sur ses principaux marchés, l'Europe et l'Amérique du Nord.

Les investisseurs surveillent de près la rentabilité de l'entreprise après les hausses de prix et les efforts de réduction des coûts de ces dernières années, alors que celle-ci se concentre de plus en plus sur l'ajout de fonctionnalités d'intelligence artificielle pour améliorer la découverte et l'engagement.

Spotify prévoit un résultat d'exploitation de 630 millions d'euros (736,41 millions de dollars) pour le deuxième trimestre, un chiffre inférieur à l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élève à 684 millions d'euros.

Ce chiffre contraste fortement avec le résultat d'exploitation record de 715 millions d'euros enregistré par Spotify au premier trimestre, favorisé par une baisse des charges sociales. Il avait dépassé les estimations de 681,6 millions d'euros.

Ces charges, appelées charges sociales, sont liées à la valeur du cours de l'action de la société, car une baisse du cours de l'action peut entraîner une diminution de ces charges. L'action de Spotify a chuté d'environ 15 % depuis le début de l'année.

La société, dirigée par les co-directeurs généraux Gustav Soderstrom et Alex Norstrom depuis que le fondateur Daniel Ek est devenu président exécutif en janvier, est en concurrence avec les services de streaming musical d'Apple

AAPL.O et d'Amazon.com AMZN.O .

Spotify a déployé des fonctionnalités d'IA ces dernières années en ajoutant l'interaction vocale à son outil musical personnalisé AI DJ et en lançant AI Playlist pour générer des listes de lecture à l'aide de commandes en langage naturel.

Plus tôt ce mois-ci, la société a également étendu sa fonctionnalité "Prompted Playlist" , qui permet aux utilisateurs de créer des listes de lecture basées sur leurs habitudes d'écoute, afin d'y inclure des podcasts.

Ses prévisions trimestrielles concernant le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU), à 778 millions, ont dépassé les estimations de 773 millions, tandis que sa prévision d'une augmentation de 6 millions d'abonnés premium pour atteindre 299 millions était inférieure aux estimations de 302 millions.

Le nombre d'abonnés premium a augmenté de 9 % pour atteindre 293 millions au premier trimestre, contre des estimations de 294,5 millions. L'augmentation nette de 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) a porté le total à 761 millions, dépassant les estimations de 756,6 millions.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 8 % pour atteindre 4,53 milliards d'euros, conformément aux estimations. Les prévisions de chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros pour le deuxième trimestre étaient également largement conformes aux estimations de 4,77 milliards d'euros.

(1 $ = 0,8555 euro)