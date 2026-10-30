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Spotify prévoit de lancer son service de remix basé sur l'IA en 2027, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 06:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spotify SPOT.N prévoit de lancer un service de remix musical basé sur l'IA au cours du premier trimestre 2027, avec pour objectif une présentation autour de la cérémonie des Grammy Awards en février, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Le géant suédois du streaming audio envisagerait de facturer à ses abonnés un supplément de 4 à 5 dollars par mois pour ce service, selon l'article du FT.

Spotify n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ce service permettrait aux abonnés payants d’utiliser l’IA pour créer leurs propres versions de morceaux, par exemple en transformant une chanson folk en titre de danse ou en donnant l’impression qu’un artiste reprend la musique d’un autre, précise l’article du FT

* Selon le projet de Spotify, les redevances issues des remixes créés par les fans reviendraient aux artistes originaux, et les écoutes seraient comptabilisées pour les morceaux originaux dans les classements de Spotify, précise le journal

* Spotify a conclu des accords de licence avec Universal Music Group UMG.AS , le groupe de labels indépendants Merlin et la société musicale française Believe pour cette fonctionnalité de remix, a indiqué le FT.

* L'entreprise est toujours en transactions avec Sony Music et Warner Music WMG.O pour mettre en place cette fonctionnalité, selon l'article du FT

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