Spotify: Prévision de bénéfice supérieure aux attentes avec la hausse des prix

Le logo de Spotify

Spotify a fait état mardi d'une prévision de bénéfice supérieure aux attentes pour le quatrième trimestre, le géant suédois du streaming audio misant sur une forte croissance du nombre d'utilisateurs et sur une hausse des prix pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

La publication des résultats, les premiers pour Spotify depuis l'annonce du changement de fonctions de son fondateur et directeur général Daniel Ek pour devenir président exécutif en janvier, a entraîné une hausse de 5% de l'action en avant-Bourse.

Le groupe prévoit d'enregistrer un bénéfice d'exploitation de 620 millions d'euros au quatrième trimestre, au-dessus des 618,6 millions attendus par les analystes selon les données LSEG. Le bénéfice au troisième trimestre a également dépassé les attentes.

Daniel Ek a déclaré à Reuters que les priorités d'investissement se concentraient sur la croissance du chiffre d'affaires, l'acquisition d'utilisateurs dans les marchés émergents et l'élargissement du contenu pour inclure davantage de podcasts, de vidéos et de livres audio.

"Nous pensons qu'il nous reste encore beaucoup de marge de manœuvre pour nous développer dans notre cœur de métier", a-t-il ajouté.

Le nombre d'abonnés premium a augmenté de 12% sur la période pour atteindre 281 millions, pour un ajout net de 17 millions d'utilisateurs actifs mensuels et un total à 713 millions, dépassant les attentes.

Spotify, qui fait face à la concurrence d'Apple et d'Amazon dans le domaine de l'écoute de musique en continu, prévoit une augmentation de 8 millions d'abonnés premium pour atteindre 289 millions, légèrement en-deçà de l'estimation LSEG de 290,9 millions.

Sa prévision trimestrielle de 745 millions d'utilisateurs actifs mensuels est cependant supérieure à l'estimation de 737,3 millions.

(Rédigé par Jaspreet Singh à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)