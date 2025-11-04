 Aller au contenu principal
CAC 40
8 034,15
-0,93%
Spotify porté par la hausse de 12% de ses abonnés payants au 3T
information fournie par Boursorama avec AFP 04/11/2025 à 14:04

Le géant suédois de la musique en ligne Spotify a atteint 281 millions d'abonnés payants au troisième trimestre, en forte hausse de 12% sur un an, et a franchi le cap des 700 millions d'utilisateurs actifs (713 millions), a-t-il annoncé mardi.

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Son chiffre d'affaires a progressé de 7% à 4,3 milliards d'euros, supérieur à ses attentes (4,2 milliards d'euros), porté par la progression de ses abonnés payants et en dépit du recul de la publicité, a précisé le groupe.

"L'activité est solide (..) Nous disposons des outils nécessaires (tarification, innovation produit, levier opérationnel et, à terme, retournement de la publicité) pour assurer à la fois la croissance du chiffre d'affaires et l'augmentation des bénéfices", a déclaré Daniel Ek, fondateur et directeur général de Spotify.

Le bénéfice net a bondi à 899 millions d'euros (300 millions un an plus tôt) et le bénéfice d'exploitation, indicateur de rentabilité privilégié par le groupe, a progressé de 28% à 582 millions d'euros, au dessus de ses prévisions (485 millions).

Le groupe vise un total de 745 millions utilisateurs actifs et 289 millions d'abonnés en fin d'année.

M. Ek va quitter son poste au 1er janvier au profit d'un tandem de dirigeants, à savoir Alex Norström, directeur commercial, et Gustav Söderström, directeur des produits et de la technologie.

Daniel Ek a cofondé Spotify avec Martin Lorentzon en 2006, et la société, qui a fait son entrée à la Bourse de New York en 2018, affiche aujourd'hui une capitalisation boursière de 132 milliards de dollars (environ 115 milliards d'euros).

SPOTIFY TECH
643,710 USD NYSE 0,00%

