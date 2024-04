Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spotify: la marge brute surprend à la hausse au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 14:34









(CercleFinance.com) - Spotify a dégagé une marge brute bien plus élevée que prévu au premier trimestre, une performance qui lui permettait d'afficher des gains de plus de 7% mardi matin en préouverture.



Le spécialiste de la musique en ligne a annoncé que sa marge brute avait atteint 27,6% sur les trois premiers mois de l'année, un chiffre très supérieur à l'objectif de 26,4% qu'il s'était initialement fixé.



Son résultat opérationnel ressort à 168 millions d'euros, en-dessous de son objectif de 180 millions d'euros, mais son chiffre d'affaires s'est accru de 20% à 3,6 milliards d'euros, conformément à ses prévisions.



Le groupe suédois a indiqué qu'il comptait désormais 239 millions d'utilisateurs payants, soit 24% de plus qu'un an plus tôt.



Le nombre d'utilisateurs actifs, qui inclut les comptes gratuits avec publicité, a quant à lui augmenté de 19% à 615 millions.



Spotify a déclaré qu'il s'attendait à afficher 245 millions d'utilisateurs actifs au deuxième trimestre, avec une marge qui devrait encore progresser à 28,1% et une bénéfice opérationnel attendu à 250 millions d'euros.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.