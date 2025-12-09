Spotify gagne du terrain avec le lancement de sa fonction vidéo musicale pour les utilisateurs premium aux États-Unis et au Canada

9 décembre - ** Les actions du géant suédois du streaming Spotify SPOT.N en hausse de 3% à 589,78 $ ** SPOT met à disposition des vidéos musicales en version bêta pour les abonnés premium aux États-Unis et au Canada

** Le catalogue initial comprendra du contenu d'artistes tels qu'Ariana Grande, Olivia Dean, BABYMONSTER et Addison Rae, selon SPOT

** Les vidéoclips seront offerts à tous les abonnés premium aux États-Unis et au Canada d'ici la fin du mois - SPOT

** Jusqu'à la dernière clôture, SPOT a gagné ~28% depuis le début de l'année