Spotify gagne du terrain avec le lancement de sa fonction vidéo musicale pour les utilisateurs premium aux États-Unis et au Canada
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 17:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du géant suédois du streaming Spotify SPOT.N en hausse de 3% à 589,78 $ ** SPOT met à disposition des vidéos musicales en version bêta pour les abonnés premium aux États-Unis et au Canada

** Le catalogue initial comprendra du contenu d'artistes tels qu'Ariana Grande, Olivia Dean, BABYMONSTER et Addison Rae, selon SPOT

** Les vidéoclips seront offerts à tous les abonnés premium aux États-Unis et au Canada d'ici la fin du mois - SPOT

** Jusqu'à la dernière clôture, SPOT a gagné ~28% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SPOTIFY TECH
593,120 USD NYSE +3,61%
