Spotify dépasse les attentes trimestrielles
information fournie par AOF 04/11/2025 à 14:43

(AOF) - Spotify, dont le titre avance de 3,4% en avant-Bourse, a fait part d'une performance solide au troisième trimestre. Le géant suédois du streaming a publié un chiffre d'affaires en croissance de 7% sur la période, à 4,3 milliards d'euros et supérieur aux attentes (4,2 milliards d'euros). Le bénéfice net s'est élevé à 899 millions d'euros contre 300 millions un an plus tôt et le bénéfice d'exploitation, indicateur de rentabilité privilégié par le groupe, a progressé de 28% à 582 millions d'euros, contre 485 millions attendus.

Spotify a atteint 281 millions d'abonnés payants au troisième trimestre, en hausse de 12% sur un an, et a franchi le cap des 700 millions d'utilisateurs actifs (713 millions).

Le groupe vise un total de 745 millions utilisateurs actifs et 289 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année.

