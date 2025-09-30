Spotify-Daniel Ek, DG et fondateur, va devenir président exécutif, deux co-DG nommés pour le remplacer

par Jaspreet Singh

Spotify SPOT.N a annoncé mardi que son fondateur et directeur général Daniel Ek quittera ses fonctions pour devenir président exécutif en janvier, tandis que Gustav Soderstrom et Alex Norstrom, deux cadres de longue date, le remplaceront en tant que co-directeurs généraux.

Ce changement de direction intervient alors que Spotify se développe dans le domaine des podcasts et des livres audio et que des questions se posent sur la manière dont le groupe parviendra à équilibrer croissance et rentabilité.

Daniel Ek, qui siège au conseil d'administration depuis 2008, deviendra président exécutif le 1er janvier. Il se concentrera sur l'allocation des capitaux et la stratégie à long terme dans ce que la société a appelé un rôle de président à l'européenne.

"La société Spotify est maintenant rentable depuis plus d'un an, et je pense que tout cela témoigne d'une entreprise qui se trouve dans une excellente situation", a-t-il déclaré.

"Je serai toujours impliqué dans le long arc de Spotify, donc les grandes décisions stratégiques, les grands moments de l'entreprise, aider à conseiller et à guider Gustav et Alex tout au long de ce voyage", a-t-il ajouté.

Gustav Soderstrom, actuellement directeur des produits et de la technologie, supervise la stratégie technologique mondiale et le développement des produits, tandis que Alex Norstrom, en tant que directeur commercial, gère les activités liées aux abonnés et à la publicité, ainsi que les activités liées à la musique, aux podcasts et aux livres audio.

Tous deux rejoindront le conseil d'administration, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Ils rendront compte à Daniel Ek et siégeront également au conseil d'administration.

Plusieurs entreprises de premier plan, telles qu'Oracle

ORCL.N et Netflix NFLX.O , ont adopté un modèle de co-directeurs généraux pour mieux gérer leurs activités à mesure qu'elles deviennent plus complexes et plus diversifiées au niveau mondial.

L'action de Spotify chutait d'environ 3,4% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Jaspreet Singh et Akash Sriram à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)