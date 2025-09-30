Spotify adopte un modèle de co-PDG, Ek devient président exécutif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spotify SPOT.N est devenue mardi la dernière entreprise à adopter une structure de co-PDG, en nommant Gustav Soderstrom et Alex Norstrom à la tête de l'entreprise, tandis que le fondateur milliardaire Daniel Ek prend le rôle de président exécutif.

Ce changement de direction intervient alors que l'entreprise de streaming musical se développe dans les podcasts et les livres audio et que des doutes subsistent sur la manière dont elle parviendra à équilibrer croissance et rentabilité. Ses actions ont chuté d'environ 5 % avant la mise sur le marché.

Plusieurs entreprises de premier plan, telles qu'Oracle

ORCL.N et Netflix NFLX.O , ont adopté un modèle de co-PDG pour mieux gérer leurs opérations à mesure qu'elles deviennent plus complexes et diversifiées à l'échelle mondiale.

Le fondateur et directeur général de Spotify, M. Ek, assumera la fonction de président exécutif à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Il est membre du conseil d'administration depuis 2008.

Les codirecteurs généraux rendront compte à Ek et siégeront également au conseil d'administration après avoir reçu l'approbation des actionnaires.

Les co-PDG sont rares dans les grandes entreprises cotées en bourse. Ils peuvent offrir un leadership complémentaire, mais ont également soulevé des inquiétudes quant à la division de l'autorité.

Norström, en tant que directeur commercial, supervise les activités liées aux abonnés et à la publicité, ainsi que tous les contenus sous licence, distribués et détenus par Spotify, qu'il s'agisse de musique, de podcasts ou de livres audio.

Söderström, qui est coprésident et directeur des produits et de la technologie, dirige la stratégie technologique mondiale et supervise les équipes chargées des produits, de la conception, des données et de l'ingénierie.

Cette décision officialise une structure en place depuis 2023, où les coprésidents dirigent la stratégie et les opérations, a déclaré Spotify.

Ek se concentrera sur l'allocation de capital et la stratégie à long terme dans un rôle de président de style européen, a déclaré la société.