Sport: la banque JPMorgan Chase rejoint les sponsors du CIO

La banque américaine JPMorgan Chase a rejoint le programme de partenariat international du Comité international olympique jusqu'en 2030, pour un montant non précisé, a-t-elle annoncé mardi.

( AFP / FRANCK FIFE )

Pour deux éditions des Jeux, les JO-2028 (d'été) de Los Angeles et les JO-2030 (d'hiver) dans les Alpes françaises, l'établissement devient le "premier partenaire bancaire mondial de l'histoire des JO", précise-t-elle dans un communiqué.

Créé par le CIO en 1985, son programme de partenaires internationaux dit "TOP" constitue l'une de ses principales sources de financement (560 millions de dollars l'an dernier, soit 479 millions d'euros) avec les droits TV des compétitions.

Il accorde à une douzaine de multinationales - dont Coca Cola, Alibaba, Samsung, Airbnb, TCL ou Visa - "des droits de marketing exclusifs, dans une catégorie donnée", aux JO d'été, d'hiver et de la jeunesse, selon l'instance olympique.

Désormais partenaire du CIO dans la catégorie "gestion d'actifs et de patrimoine, banque privée, banque commerciale et d'investissement", JPMorgan Chase promet d'apporter "un soutien global aux athlètes, notamment avec des ateliers sur la gestion financière".

La banque américaine est par ailleurs "partenaire fondateur" des JO-2028 - ce qui abonde les recettes du comité organisateur et non du CIO - et devient "banque officielle" de cette édition ainsi que de la délégation américaine, précise-t-elle.

Le CIO avait perdu l'an dernier cinq sponsors du programme TOP - les japonais Toyota, Panasonic et Bridgestone, ainsi qu'Intel et Atos -, mais avait signé avec le chinois TCL et renouvelé ses contrats avec Allianz et ABInBev.

La nouvelle présidente du Comité olympique, Kirsty Coventry, a lancé l'an dernier un groupe de travail sur les partenariats commerciaux et le marketing, dont les conclusions pourraient intervenir d'ici l'été.