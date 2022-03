Sponsorlive lance la premi re marketplace de NFT rugby sur la blockchain Tezos avec la plateforme Eniblock de The Blockchain Group

Sponsorlive - application de jeux mobiles autour du sport - modernise le genre et crée la première plateforme NFT (Non-Fungible-Tokens) FanLivecards consacrée au rugby sur la blockchain Tezos. Celle-ci se place comme la place de marché de référence pour le ballon ovale, les supporters pourront y acheter différents types de cartes individuelles et collectives à l’image de leurs joueurs ou clubs préférés.

Pour concevoir cette nouvelle place de marché, Fanlivecards s’est appuyé sur la plateforme Eniblock de The Blockchain Xdev, société spécialisée et leader dans le service et la technologie blockchain, filiale de The Blockchain Group. Eniblock, plateforme tout-en-un favorisant le développement et le déploiement d'applications Web3, a permis à Fanlivecards de concevoir la première marketplace de NFT rugby intégrant une expérience utilisateur adaptée à tous les publics.