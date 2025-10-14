 Aller au contenu principal
Spirit Airlines vise un bénéfice net de 220 millions de dollars dans le cadre de son redressement en 2027
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spirit Airlines a déclaré mardi qu'elle mettrait pleinement en œuvre son plan de transformation d'ici à la fin de 2027, date à laquelle le transporteur en faillite prévoit de dégager un bénéfice net d'environ 220 millions de dollars.

Dans un document réglementaire, la compagnie aérienne à prix réduit a estimé sa perte d'exploitation ajustée en 2025 à 819 millions de dollars.

