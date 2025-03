Spirit Airlines va revenir en Bourse après sa restructuration financière

(AOF) - Spirit Airlines a annoncé sa sortie de restructuration financière : la compagnie aérienne américaine a finalisé une opération de désendettement qui a transformé en actions environ 795 millions de dollars de dette. Avec une dette nettement réduite et une plus grande flexibilité financière, elle se dit "plus solide et mieux positionnée pour sa réussite à long terme". Spirit annonce avoir reçu un investissement en actions de 350 millions de dollars de la part d'investisseurs existants afin de soutenir ses futures initiatives.

La société prévoit de réintroduire ses actions en Bourse "dès que raisonnablement possible" après la date d'entrée en vigueur du plan de réorganisation, approuvé par le tribunal des faillites du district sud de New York.

Spirit Airlines a annoncé son dépôt de bilan mi novembre 2024: elle s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites après l'échec des négociations en vue d'une fusion avec Frontier Airlines, et a été retirée de la cote.

AOF - EN SAVOIR PLUS