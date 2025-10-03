Spirit Airlines va réduire sa flotte de près de 100 avions dans le cadre de la restructuration de la faillite, selon son directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur financier de Spirit, Fred Cromer, a annoncé aux créanciers que la compagnie allait réduire sa flotte

Spirit a déposé une demande de rejet de 87 contrats de location d'avions, en attendant l'approbation du tribunal

Le directeur financier cite la surcapacité du secteur et la faible demande comme causes de la faillite

Spirit doit finaliser ses besoins en avions d'ici le 27 octobre

(Ajoute des détails sur le plan dans les paragraphes 1-2, 5) par Sabrina Valle et Doyinsola Oladipo

Spirit Airlines prévoit de réduire sa flotte de près de 100 appareils, soit près de la moitié de sa flotte, dans le cadre d'un vaste processus de restructuration de la faillite, a déclaré le directeur financier Fred Cromer vendredi lors d'une réunion virtuelle avec les créanciers.

Le transporteur à ultra-bas coûts s'est placé pour la deuxième fois sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites cette année, après une longue période de difficultés financières. Le transporteur, qui exploite actuellement 214 avions, utilise les outils de la faillite pour éliminer les liaisons non rentables et réduire ses activités.

La compagnie a déclaré dans un communiqué qu'elle avait déposé une motion auprès du tribunal jeudi pour rejeter 87 contrats de location d'avions supplémentaires.

"La motion est soumise à l'approbation du tribunal, et nous continuons à dialoguer avec les principales parties prenantes, y compris nos bailleurs, dans le cadre de notre restructuration en cours pour positionner Spirit pour l'avenir", a déclaré la compagnie.

Le transporteur a déclaré qu'il avait jusqu'au 27 octobre pour finaliser ses besoins en avions et qu'il mettrait ce délai à profit pour poursuivre les négociations avec ses bailleurs, ce qui pourrait entraîner le retrait d'avions de la liste de rejet proposée.

Cette stratégie devrait permettre à la compagnie d'économiser "des centaines de millions de dollars" en coûts, a déclaré Fred Cromer, ce qui lui permettra de "soutenir une compagnie Spirit Airlines beaucoup plus petite et plus forte".

La surcapacité des transporteurs à bas prix, combinée à une faible demande de passagers, à une pression significative à la baisse sur les prix et à un afflux de sièges à bas prix dans les compagnies aériennes traditionnelles, a conduit la compagnie à la faillite, a déclaré Fred Cromer.

"Au début de l'année 2025, le secteur espérait un rebond, mais cela n'a pas été le cas. Cela a évidemment conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Ces dernières semaines, Spirit a annoncé son intention de cesser ses activités dans plus d'une douzaine d'aéroports américains, dont Hartford (Connecticut) et Minneapolis (Minnesota), et a suspendu une quarantaine de liaisons dans le cadre de son plan de restructuration.

La compagnie a déclaré qu'elle avait reçu l'approbation du tribunal des faillites du district sud de New York pour rejeter 12 baux aéroportuaires et 19 accords de manutention au sol.

La compagnie a également rejeté les contrats de location de 27 avions du bailleur AerCap AER.N . AerCap versera à Spirit 150 millions de dollars dans le cadre de cet accord, qui résout leur différend concernant un contrat portant sur 36 avions Airbus AIR.PA dont la livraison est prévue entre 2027 et 2028.