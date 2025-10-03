Spirit Airlines va réduire sa flotte de près de 100 avions dans le cadre de la restructuration de la faillite, selon son directeur financier

Spirit Airlines prévoit de réduire sa flotte de près de 100 avions et de quitter plus d'une douzaine de marchés américains dans le cadre d'un vaste processus de restructuration de la faillite, a déclaré le directeur financier Fred Cromer vendredi lors d'une réunion virtuelle avec les créanciers.

Spirit Airlines s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites après une longue période de difficultés financières. Le transporteur à bas prix, qui, selon Cromer, exploite actuellement 214 avions, utilise les outils de la faillite pour éliminer les itinéraires non rentables et réduire l'empreinte de son réseau. Cette stratégie devrait permettre à la compagnie d'économiser "des centaines de millions de dollars" en coûts , a déclaré Cromer, ce qui lui permettra de "soutenir une Spirit Airlines beaucoup plus petite et plus forte".

Spirit a déclaré dans un communiqué qu'elle avait déposé une requête auprès du tribunal jeudi pour rejeter 87 contrats de location d'avions supplémentaires. "La motion est soumise à l'approbation du tribunal et nous continuons à nous engager avec les principales parties prenantes, y compris nos bailleurs, dans le cadre de notre restructuration en cours visant à positionner Spirit pour l'avenir."

La surcapacité du secteur parmi les transporteurs à bas prix, combinée à une faible demande des passagers, à une forte pression à la baisse sur les prix et à un afflux de sièges à bas prix dans les compagnies aériennes traditionnelles, a conduit la société à la faillite, a déclaré Cromer.

"Au début de l'année 2025, le secteur espérait un rebond, mais cela n'a pas été le cas", a-t-il déclaré. "Cela a évidemment conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui."

Il n'a pas précisé de date limite pour la réduction de la flotte.

"Aujourd'hui, nous avons 214 avions", a déclaré Cromer. "Nous parlons d'un ordre de grandeur de réduction de près de 100 avions."

Ces dernières semaines, Spirit a annoncé son intention de cesser ses activités dans plus d'une douzaine d'aéroports américains, dont Hartford (Connecticut) et Minneapolis (Minnesota), et a suspendu une quarantaine de liaisons dans le cadre de son plan de restructuration. On ne sait pas exactement combien de ces suppressions ont déjà été effectuées.

La compagnie a également rejeté les contrats de location de 27 avions du bailleur AerCap AER.N et a résilié 12 contrats de location d'aéroports et 19 contrats de manutention au sol.

AerCap versera à Spirit 150 millions de dollars dans le cadre de cet accord, qui résout leur différend concernant un contrat portant sur 36 avions Airbus AIR.PA dont la livraison est prévue entre 2027 et 2028.