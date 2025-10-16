Spirit Airlines va licencier 365 pilotes supplémentaires dans le cadre de sa restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails concernant d'autres réductions de personnel et la fermeture d'entrepôts et de stations de maintenance au paragraphe 5)

Spirit Airlines a déclaré jeudi qu'elle allait licencier 365 pilotes et rétrograder le statut de jusqu'à 170 pilotes au cours du premier trimestre 2026 , alors qu'elle prend des mesures supplémentaires pour réorganiser ses effectifs dans le cadre de ses efforts de restructuration. Après que la compagnie aérienne à très bas prix a déposé son bilan pour la deuxième fois en un an en août, Spirit a déclaré que son plan d'affaires pour revenir à la rentabilité en 2027 exige que la compagnie réduise son réseau en 2026.

"Dans le cadre de notre restructuration en cours, nous prenons des mesures supplémentaires pour aligner les effectifs de notre organisation sur la réduction de capacité et la diminution de la taille de notre flotte opérationnelle annoncées précédemment", a déclaré la compagnie dans un communiqué.

Spirit Airlines prévoit de réduire sa flotte de près de 100 avions et rejettera son engagement d' acheter 52 avions Airbus ainsi que ses options pour 10 autres avions .

La compagnie a déclaré qu'elle prévoyait également de procéder à des ajustements de personnel en fonction du volume dans ses stations de maintenance et qu'elle fermerait ses stations de maintenance et ses entrepôts de Baltimore et de Chicago à compter du 1er janvier 2026.

La compagnie a déjà licencié environ 330 pilotes et prévoit d'en licencier 270 autres en novembre. Elle a également décidé de licencier environ 1 800 agents de bord, soit un tiers de son personnel de cabine, à compter du 1er décembre.

Spirit a déclaré dans un document que ces licenciements devraient permettre à la compagnie d'économiser 211 millions de dollars.