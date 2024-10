Spirit Airlines serait de nouveau en discussions avec Frontier Airlines

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Spirit Airlines est attendu en hausse de plus de 16% en pré-marché à Wall Street après que le 'Wall Street Journal' a fait état de discussions récentes avec Frontier, autre compagnie aérienne low cost, sur un éventuel rapprochement. Le quotidien américain précise que si un accord est conclu, ce devrait être dans le cadre de la restructuration de la dette de Spirit. Spirit Airlines a été sur le point de fusionner en 2022 avec Frontier Group Holdings maison-mère de Frontier Airlines, avant que JetBlue Airways ne remporte les enchères.

