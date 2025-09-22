Spirit Airlines se prépare à licencier un tiers de ses hôtesses et stewards

(La décision est détaillée tout au long de la procédure) par Aishwarya Jain et Doyinsola Oladipo

Spirit Airlines a déclaré lundi qu'elle se préparait à licencier un tiers de ses hôtesses et stewards après avoir déposé son deuxième bilan en un an, alors que le transporteur est confronté à une diminution de ses liquidités et à des pertes croissantes.

La compagnie aérienne à petit budget va licencier temporairement environ 1 800 hôtesses et stewards sur un effectif total d'environ 5 200, à compter du 1er décembre.

Spirit s'est à nouveau déclarée en faillite le mois dernier, après qu'une précédente réorganisation ait échoué à lui donner une assise financière plus solide. La compagnie a annoncé les suppressions d'emplois dans un mémo envoyé aux employés mercredi dernier , ajoutant qu'elle prévoyait également de réduire la capacité de vol de 25 % d'une année sur l'autre d'ici le mois de novembre.

"Nous devons nous concentrer sur un redimensionnement complet de la compagnie aérienne, ce qui implique des ajustements basés sur le volume de notre groupe d'hôtesses et de stewards", a déclaré la compagnie aérienne dans un courriel adressé aux employés et dont Reuters a pris connaissance lundi.

L'Association des hôtesses de l'air et stewards, dans une note séparée, également consultée par Reuters, a déclaré: "Le problème est que la réduction significative du nombre d'avions et d'heures de vol nécessite une réduction beaucoup plus importante de la force de travail et la compagnie est claire sur le fait qu'un licenciement est nécessaire"

La compagnie aérienne, qui compte actuellement plus de 800 employés absents volontairement, n'a jusqu'à présent recouru qu'à des départs volontaires plutôt que d'imposer des départs obligatoires.

Elle continuera à proposer des départs volontaires, même si elle procède à d'autres réductions de personnel. Selon le syndicat, les départs volontaires sont proposés pour des périodes de six mois à un an et devraient commencer le 1er novembre.

Le syndicat a également indiqué dans son mémo qu'il se coordonnait pour organiser des entretiens préférentiels pour ses membres dans d'autres compagnies aériennes.

Les difficultés financières de Spirit, combinées à la concurrence que se livrent les compagnies aériennes américaines pour attirer les voyageurs les plus exigeants, font craindre la fin de l'ère des tarifs ultra-bas pour les passagers soucieux de leur budget.

La semaine dernière, United Airlines UAL.O a déclaré qu'elle ne poursuivrait pas les actifs de Spirit s'ils devenaient disponibles dans le cadre de la restructuration du transporteur.