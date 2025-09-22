Spirit Airlines se prépare à licencier un tiers de ses agents de bord, selon le WSJ

Spirit Airlines se prépare à licencier un tiers de ses hôtesses et stewards après avoir déposé son deuxième bilan en un an, a rapporté lundi le Wall Street Journal.